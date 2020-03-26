Google оцифрует более 100 000 книг прошлых столетий

Google взялся оцифровать более 32 000 книг из музея Плантена-Моретуса и 60 000 книг из Библиотеки наследия Хендрика в городе Антверпен. Об этом корпорация пишет в новостном блоге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего электронный формат получат более 100 000 изданий, напечатанных в XVI-XIX столетиях. Они будут доступны в Google Книгах и библиотечных каталогах музея библиотеки.

Процесс оцифровки начнется в начале следующего года - ожидается, что он займет не меньше трех лет. Книги будут доставляться из Антверпена в отделы Google небольшими партиями, сканироваться и выкладываться на books.google.com.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

10 марта Adidas и Google создают "умные стельки" для игр в FIFA.

19 Google приостановил работу над новыми версиями Chrome.

Читайте также: Как вести бизнес при кризисе - шесть книг, как выжить при карантине