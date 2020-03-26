Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Google оцифрует более 100 000 книг прошлых столетий

Google оцифрует более 100 000 книг прошлых столетий - Фото
Фото: pixabay.com
26.03.2020, 10:41

Google при поддержке властей бельгийского города Антверпен переведет в электронный формат редкие книжные издания

Google взялся оцифровать более 32 000 книг из музея Плантена-Моретуса и 60 000 книг из Библиотеки наследия Хендрика в городе Антверпен. Об этом корпорация пишет в новостном блоге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего электронный формат получат более 100 000 изданий, напечатанных в XVI-XIX столетиях. Они будут доступны в Google Книгах и библиотечных каталогах музея библиотеки.

Процесс оцифровки начнется в начале следующего года - ожидается, что он займет не меньше трех лет. Книги будут доставляться из Антверпена в отделы Google небольшими партиями, сканироваться и выкладываться на books.google.com. 

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Читайте также: Как вести бизнес при кризисе - шесть книг, как выжить при карантине

Еще по теме
Напишите нам
Google книга оцифровка история
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 