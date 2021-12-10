Госпогранслужба Украины закупила 60 дронов на почти 50 миллионов гривень: видео
Государственная пограничная служба Украины закупила 60 дронов общей стоимостью почти 50 миллионов гривень, сообщают на сайте ведомства.
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Пограничники получили 8 комплексов, то есть 24 дрона. Еще 12 (36 дронов) планируют получить до конца этого года.
Каждый комплекс состоит из трех беспилотных летательных аппаратов DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Они включают пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами.
Дроны будут использоваться для воздушного мониторинга, чтобы выявлять нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы. Правонарушения будут фиксироваться на фото и видео.
Эти приборы должны снизить нагрузку на личный состав. Они будут действовать в радиусе до 15 км от оператора, как днем, так и ночью.
- 9 декабря спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина может применять американские Javelin по всей своей территории в целях самообороны.
- Минобороны Украины Алексей Резников 9 декабря сообщил, что Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками.
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