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Госпогранслужба Украины закупила 60 дронов на почти 50 миллионов гривень: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 17:30
Госпогранслужба Украины закупила 60 дронов на почти 50 миллионов гривень: видео - Фото
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины закупила 60 дронов общей стоимостью почти 50 миллионов гривень, сообщают на сайте ведомства.

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Пограничники получили 8 комплексов, то есть 24 дрона. Еще 12 (36 дронов) планируют получить до конца этого года.

Каждый комплекс состоит из трех беспилотных летательных аппаратов DJI Matrice 300 с системами распознавания помех. Они включают пульты дистанционного управления, комбинированные подвесы с камерами дневного видения, телевизионными камерами и лазерными дальномерами.

Дроны будут использоваться для воздушного мониторинга, чтобы выявлять нарушителей на удаленных и труднодоступных участках государственной границы. Правонарушения будут фиксироваться на фото и видео.

Эти приборы должны снизить нагрузку на личный состав. Они будут действовать в радиусе до 15 км от оператора, как днем, так и ночью.

  • 9 декабря спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина может применять американские Javelin по всей своей территории в целях самообороны.
  • Минобороны Украины Алексей Резников 9 декабря сообщил, что Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками.

Марина Тищенко
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