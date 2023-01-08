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Государство проверит, как УПЦ МП использует имущество нижней лавры в Киеве – Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 08:56
Государство проверит, как УПЦ МП использует имущество нижней лавры в Киеве – Ткаченко - Фото
Фото: EPA

На следующей неделе начнет работу государственная межведомственная комиссия по использованию Украинской православной церковью Московского патриархата имущества нижней территории Киево-Печерской лавры. Об этом в эфире единого телемарафона в субботу сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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"Во времена Януковича в 2013 году было заключено соглашение по бессрочному пользованию Нижней лаврой УПЦ МП. Но на следующей неделе должна начать работу межведомственная комиссия, чтобы исследовать, каким образом религиозные организации используют государственное имущество, в первую очередь в лавре", – сказал Ткаченко.

Нижняя территория лавры – это комплекс из 79 объектов и сооружений Киево-Печерской лавры, которые правительство Николая Азарова передало УПЦ в безвозмездное пользование на неограниченный срок.

Ткаченко заверил, что решения государства относительно лавры будут цивилизованными и прозрачными.

"Так же, как нами было принято решение о прекращении пользования Успенским собором и Трапезной церковью", – сказал он.

  • Свято-Успенская Киево-Печерская лавра с 1990 года входти в список объектов мирового наследия ЮНЕСКО.
  • Структурно она состоит из двух частей, разделенных стеной. Верхнюю лавру в основном занимают объекты заповедника – музеи, галереи, историческая библиотека. Здесь также расположен главный собор лавры – Успенский.
  • Нижняя лавра – это собственно монастырь и знаменитые лаврские пещеры.

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Андрій Водяний
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