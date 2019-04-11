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11.04.2019, 17:45

ГП "Документ" приостановит выдачу биометрических документов

ГП "Документ" приостановит выдачу биометрических документов - Фото
Фото: depositphotos.com

Временно не будут оформляться и выдаваться загранпаспорта, ID-карты, справка на временное и постоянное место проживания

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С 27 апреля по 2 мая государственное предприятие – паспортный сервис "Документ" не будет работать на оформление и выдачу биометрических документов. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Все отделения сервиса не будут работать с 17:00 27 апреля по 08:00 2 мая.

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Не будут оформляться и выдаваться загранпаспорта, ID-карты, справка на временное и постоянное место проживания.

Указано, что работа временно приостановится по техническим причинам.

При этом оформление справок о несудимости, страховании, апостиле будет осуществляться в штатном режиме.

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Теги: паспорта, гп документ
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