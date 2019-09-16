ГПУ рассекретила декларации военных прокуроров

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель генпрокурора Руслана Рябошапки - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил засекречивание деклараций военных прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

16 сентября Чумак отменил постановление Анатолия Матиоса, которым применялись меры специальной безопасности по обеспечению конфиденциальности данных для должностных лиц военной прокуратуры. Издано оно было 31 марта 2017 года.

Таким образом, отметили в ГПУ, с сегодняшнего дня информация об имуществе военных прокуроров станет открытой для всех граждан. С ней можно будет ознакомиться в Едином госреестре электронных деклараций.

27 декабря 2017 года Окружной админсуд Киева признал постановление Матиоса о закрытии информации об имуществе военных прокуроров законным. В документе судьи не нашли нарушений со стороны тогдашнего главного военного прокурора.

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