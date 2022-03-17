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Харьков, Днепр, Запорожье. Дополнительные эвакуационные поезда на 17 марта – график

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 04:27

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 17 марта.

Харьков:

  • 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
  • 9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
  • 13:00 – №239/240 Харьков – Львов;
  • 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

  • 8:00 – Интерсити+ Днепр – Львов;
  • 10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч.

Краматорск:

  • 13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;
  • 16:00 – №275/276 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:

  • 11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье:

  • 10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;
  • 16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;
  • 18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. С вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и в 17:00, а также в Харьков – в 1:00 и в 7:00.

Также разместили направления курсирования пригородных поездов.

Катерина Амеліна
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