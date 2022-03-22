Из Херсона и сел выехали 267 машин с гражданскими
22.03.2022, 09:18
Фото: ГСЧС
Из Херсона и близлежащих сел 21 марта выехало 267 автомобилей с гражданскими, сообщил председатель Станиславского сельского совета Иван Самойленко на странице в фейсбуке.
Они направились в сторону Николаева.
По словам Самойленко, 21 марта в течение дня в селе раздавались выстрелы, день был напряженным.
Во время затишья семьям с детьми удалось уехать.
Также он рассказал, что после обеда обстрелы возобновились. Данные о жертвах среди мирного населения не поступали.
В селе есть разрушенные дома, количество которых будет установлено утром 22 марта.
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