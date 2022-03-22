UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из Херсона и сел выехали 267 машин с гражданскими

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 09:18
Из Херсона и сел выехали 267 машин с гражданскими - Фото
Фото: ГСЧС

Из Херсона и близлежащих сел 21 марта выехало 267 автомобилей с гражданскими, сообщил председатель Станиславского сельского совета Иван Самойленко на странице в фейсбуке.

Они направились в сторону Николаева.

По словам Самойленко, 21 марта в течение дня в селе раздавались выстрелы, день был напряженным.

Во время затишья семьям с детьми удалось уехать.

Также он рассказал, что после обеда обстрелы возобновились. Данные о жертвах среди мирного населения не поступали.

В селе есть разрушенные дома, количество которых будет установлено утром 22 марта.

По теме: "Все ходят как зомби, в постоянном шоке". Как семья спасалась из Мариуполя под "градами"

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация Херсон война с россией вторжение в украину
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 