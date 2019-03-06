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06.03.2019, 18:44

Из КНУ уволили обвиненного в домогательствах преподавателя

Из КНУ уволили обвиненного в домогательствах преподавателя - Фото
Университет им.Шевченко (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Шесть студенток университета обвинили преподавателя биологии в домогательствах во время летней практики

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Комиссия Киевского национального университета имени Шевченко уволила преподавателя кафедры биологии Института биологии и медицины Петра Романенко, которого ранее студентки обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Комиссия выявила "ряд нарушений и недостатков, допущенных при проведении учебной практики".

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"Отдельные действия и высказывания доцента Романенко П.А. признаны не соответствующими нормам этики научно-педагогических работников. Доцент Романенко П.А. приказом от 22.02.2019 года № 08-447-04 освобожден от занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Ректор университета своим приказом поручил этической комиссии вуза разработать план мероприятий по недопущению подобных случаев в будущем.

Ранее шесть студенток университета обвинили Романенко в домогательствах во время летней практики в Каневском заповеднике.

В комментарии изданию Hromadske Романенко назвал обвинения "самовыражением" студентки. «Ничего такого, что бы выходило за рамки, не было… Это такой способ самовыражения. Очень много лжи, особенно в интернете", - рассказал преподаватель.

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Теги: домогательства, секс, университет, КНУ, преподаватель
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