Из-за человека могут вымереть миллион видов животных - ООН

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Из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий окажутся около миллиона видов животных и растений. Об этом говорится в докладе экспертов межправительственной группы по биоразнообразию и экосистемным услугам при ООН.

Глава группы Роберт Уотсен подчеркнул, что здоровье экосистем, от которых зависит и человечество, и все другие виды ухудшается быстрее, чем когда-либо.

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"Еще не слишком поздно что-то изменить, но только начав сейчас, на каждом уровне, от локального до глобального", – добавил он.

В докладе ключевыми факторами, влияющими на биоразнообразие, названы изменения в использовании земли и моря, прямое использование живых организмов, изменение климата, загрязнение окружающей среды и распространение инвазивных видов.

18 апреля сообщалось, что американские ученые создали технологию, способную восстанавливать кровообращение и оживлять клетки мозга умерших животных.