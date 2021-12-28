Из-за непогоды поезда курсируют с задержкой – Укрзализныця

Из-за погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда сегодня, 28 декабря, могут курсировать с задержкой. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.

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Поезда, отправляемые из Киева в направлении юга и запада страны, задерживаются из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках.

В пресс-службе сообщают, что пока на 47 минут отстает от графика поезд Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд Харьков – Новоалексеевка.

20 сентября 2021 года в Укрзализныце сообщили, что меняют маршрут поезда из-за провала грунта в районе пещер.

В сентябре 2021-го в Академии ДТЭК обсудили, какие транспортные решения в будущем помогут человечеству и дальше свободно передвигаться.

Марина Тищенко

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