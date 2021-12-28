Из-за непогоды поезда курсируют с задержкой – Укрзализныця
28.12.2021, 09:36
Фото: depositphotos.com
Из-за погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда сегодня, 28 декабря, могут курсировать с задержкой. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Facebook.
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Поезда, отправляемые из Киева в направлении юга и запада страны, задерживаются из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках.
В пресс-службе сообщают, что пока на 47 минут отстает от графика поезд Киев – Новоалексеевка и более чем на 2 часа – поезд Харьков – Новоалексеевка.
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