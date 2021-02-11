Из-за непогоды в восьми областях и Киеве ограничивают движение транспорта

На автодорогах восьми областей и в Киеве из-за непогоды ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники ограничения действуют:

г. Киев – на въезд в Киев на а / д (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев- Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь)

Львовская область – на а/д Н-09 Мукачево-Львов, М-06 Киев-Чоп, М-10 Львов-Краковец, М-11 Львов-Шегини, М-09 Тернополь-Рава-Русская, Н-09 Мукачево-Львов Н-13 Львов-Ужгород, Н-17 Львов-Луцк, Р-15 Ковель-Жовква – в пределах области;

Ивано-Франковская область – на а/д Н-09 Мукачево-Львов на участке Рогатин-Львов (до границы с Львовской областью) и М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка (с. Вербиловцы до границы с Тернопольской областью);

Закарпатская область – на перевалочных участках дорог (Латирский, Абранский перевалы) М-06 Киев – Чоп;

Черкасская область – на а/д М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка и Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) – г. Мариуполь – в пределах области;

Ровенская область – на а/д М-06 Киев-Чоп – в пределах области;

Черниговская область – на а/д М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка – в пределах области;

Тернопольская область – на а/д М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка и М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече – в пределах области.

Полтавская область – на а/д М-03 Киев-Харьков-Довжанский и Н-08 Борисполь-Днепр-Мариуполь (через Кременчуг) – в пределах области.

На въездах в Киев продолжают функционировать восемь пунктов обогрева ГСЧС (оказана помощь в сутки 12 лицам (с начала непогоды – более 300 гражданам).

10 февраля киевские власти решили закрыть детские сады и школы 11 и 12 февраля.

С 7:00 11 февраля действует временное ограничение въезда в Киев крупногабаритного транспорта.

Вадим Ребрина

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