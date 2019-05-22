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22.05.2019, 12:04

Известная украинская телеведущая призналась - скрывала рак: фото

Известная украинская телеведущая призналась - скрывала рак: фото - Фото
Янина Соколова (фото - Facebook/A21UA)

За семь месяцев борьбы с болезнью Янина Соколова пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии

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35-летняя украинская телеведущая Янина Соколова сообщила, что семь месяцев боролась с онкологическим заболеванием и скрывала это от публики. Об этом журналистка написала в своем Facebook.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За семь месяцев я его поборола", - написала она под фотографией с бритой налысо головой.

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Журналистка отметила, что запись скандального интервью с певицей Анастасией Приходько о ее присоединении к команде Юлии Тимошенко в ноябре 2018 вышла в эфир, когда она лежала в реанимации "подключенная к аппаратам, нашпигованная катетерами по всему телу и с дырками в животе".

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - поделилась Соколова.

Она добавила, что "рак не выбирает", а "уничтожает всех, независимо от того слесарь ты или известная телеведущая" и призвала регулярно проверять состояние своего здоровья.

Фото: аккаунт в Facebook

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Теги: телеведущая, рак, онкология, журналистка, Янина Соколова
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