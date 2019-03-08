Женщины чаще мужчин выполняют неоплачиваемую работу – ВОЗ

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В Европе женщины в три раза чаще мужчин выполняют неоплачиваемую или неофициальную работу в сфере медицины. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В европейском регионе женщины составляют большинство кадров сферы здравоохранения. Однако, отмечают в ВОЗ, проблема гендерного неравенства остается в этой сфере.

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В частности, женщины сталкиваются с серьезными преградами в вопросе получения руководящих должностей, равных с мужчинами доходов и преодолении гендерных стереотипов.

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