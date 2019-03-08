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08.03.2019, 20:54

Женщины чаще мужчин выполняют неоплачиваемую работу – ВОЗ

Женщины чаще мужчин выполняют неоплачиваемую работу – ВОЗ - Фото
Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что в медицине большинство кадров - женщины, в этой сфере все равно остается гендерное неравенство, утверждают в ВОЗ

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В Европе женщины в три раза чаще мужчин выполняют неоплачиваемую или неофициальную работу в сфере медицины. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В европейском регионе женщины составляют большинство кадров сферы здравоохранения. Однако, отмечают в ВОЗ, проблема гендерного неравенства остается в этой сфере.

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В частности, женщины сталкиваются с серьезными преградами в вопросе получения руководящих должностей, равных с мужчинами доходов и преодолении гендерных стереотипов.

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Теги: медицина, ВОЗ, женщины, гендер, равенство
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