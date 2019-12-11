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Кабмин определил, какой температуры должна быть горячая вода

Кабмин определил, какой температуры должна быть горячая вода - Фото
Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)
11.12.2019, 14:29

А также порядок оплаты горячего водоснабжения и типовые договоры о его предоставлении

Кабмин определил стандарт качества горячей воды для потребителей – ее температура должна быть не ниже 50 градусов и не выше 75. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Там утвердили правила снабжения горячей водой. Они касаются как коллективных потребителей, так и владельцев индивидуальных тепловых пунктов.

"Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перерасчет стоимости", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Правила также определяют порядок оплаты горячего водоснабжения, типовые договоры о его предоставлении и порядок взаимоотношений поставщиков и потребителей.

Предусмотрено, что вода должна поставляться с соответствующим уровнем безопасности, температуры и величины давления.

Также определены порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей.

25 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для Киевводоканала.

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