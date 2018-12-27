Кабмин поддержал запрет на использование диких животных в цирках

Фото: Минприроды

Кабинет министров поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов запретить использовать в цирках диких животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

Теперь этот проект закона с изменениями в Кодекс об админнарушениях и Уголовный кодекс должны рассмотреть в Верховной Раде.

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Предложенные изменения в законодательство предусматривают такой запрет с переходным периодом в пять лет. За это время должны разработать механизм передачи диких животных в природно-заповедный фонд.

Глава Минприроды Остап Семерак подчеркнул, что в один день запретить использование животных невозможно - нужно подумать, что с ними будет дальше, кто их потом будет содержать и кормить.

Изменения также предусматривают разделение компетенций: нарушениями относительно диких животных должны заниматься в Государственной экологической инспекции, а домашние и бездомные животные - в компетенции Нацполиции.