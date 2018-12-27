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27.12.2018, 14:31

Кабмин поддержал запрет на использование диких животных в цирках

Кабмин поддержал запрет на использование диких животных в цирках - Фото
Фото: Минприроды

Правительство поддержало изменения, которые предлагает Минприроды - запретить использовать диких животных в цирках

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Кабинет министров поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов запретить использовать в цирках диких животных. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды. 

Теперь этот проект закона с изменениями в Кодекс об админнарушениях и Уголовный кодекс должны рассмотреть в Верховной Раде.

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Предложенные изменения в законодательство предусматривают такой запрет с переходным периодом в пять лет. За это время должны разработать механизм передачи диких животных в природно-заповедный фонд. 

Глава Минприроды Остап Семерак подчеркнул, что в один день запретить использование животных невозможно - нужно подумать, что с ними будет дальше, кто их потом будет содержать и кормить.

Изменения также предусматривают разделение компетенций: нарушениями относительно диких животных должны заниматься в Государственной экологической инспекции, а домашние и бездомные животные - в компетенции Нацполиции. 

10 декабря сообщалось, что спецкомиссия Минприроды осмотрела диких животных в частном зоопарке в Покровске Донецкой области, условия содержания которых ранее стали объектом критики зоозащитников. Во время проверки были зафиксированы нарушения условий содержания диких животных в неволе, владельца зверинца привлекли к административной ответственности.

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Теги: дикие животные, кабмин, законопроект, запрет, цирк, минприроды
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