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Кабмин разблокировал счета Суспільного

Кабмин разблокировал счета Суспільного - Фото
Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.04.2020, 17:20

И.о. министра культуры Светлана Фоменко подчеркнула, что таким образом проблема с финансированием Общественного вещателя решена

Кабмин принял постановление, которое вносит изменения в порядок использования государственных средств, предусмотренных на финансирование Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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"Документ, разработанный Министерством культуры, позволяет НСТУ погасить в течение 2020 г на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом Евроньюс, в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства", - говорится в сообщении.

И.о. министра культуры Светлана Фоменко подчеркнула, что таким образом проблема с финансированием Общественного вещателя, которая тянулась несколько лет, сейчас, наконец, решена.

В конце февраля НСТУ заявила о блокировании счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с Суспільного около 308 млн грн в пользу акционерного общества Евроньюс.

Вадим Ребрина
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