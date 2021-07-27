Кабмин выделит по 2000 грн на каждого ребенка из многодетных семей

Кабинет министров выделит по 2000 грн на каждого ребенка малообеспеченным многодетным семьям. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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По его словам, Кабмин готовит соответствующее постановление к 1 сентября.

"Понятно, что таким семьям готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году, правительство готово выделить по 2 000 на ребенка", — сказал Никифоров.

Он уточнил, что помощь предусмотрена для 150 000 детей. Планируется выделить около 300 млн грн.

"Постановление сейчас проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, чтобы да сентября их успели потратить на подготовку детей", — добавил Никифоров.

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Вадим Ребрина

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