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Как обменять водительские права старого образца по почте: разъяснение МВД

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 13:59
Как обменять водительские права старого образца по почте: разъяснение МВД - Фото
Фото: пресс-служба МВД

Теперь в Украине можно заказать обмен водительских прав онлайн и получить документ по почте. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД. 

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Соответствующее постановление принял Кабмин. Это нововведение минимизирует контакт с другими людьми и позволяет сэкономить время. Цена на бланк водительских прав не изменилась – 243 грн. Услуги доставки стоят 195 грн. Оплата доставки почтой включена в стоимость всего сервиса. Срок доставки – от пяти рабочих дней. 

Сейчас в электронном кабинете водителя авторизированы уже более 1,8 млн пользователей, обмен прав совершили более 60 000 человек. 

"Онлайн-услуга с доставкой документа – это еще один шаг к диджитализации", – говорит временный и.о. главы Сервисного центра МВД Юрий Смольянинов. 

Алгоритм заказа следующий:

- Нужно авторизоваться в электронном кабинете и выбрать услугу "Восстановление и обмен водительских прав", нажав "заказать;

- Проверить правильность контактных данных и выбрать в блоке "Выбрать причину" один из предложенных вариантов;

- Заполнить все обязательные поля, прикрепить скан медсправки одним файлом с обеих сторон в формате PDF;

- Поставить подпись мышкой;

- Выбрать способ получения услуги;

- Подписать заявление при помощи квалифицированной электронной подписи и оплатить услугу. 

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