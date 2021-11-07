Как обменять водительские права старого образца по почте: разъяснение МВД

Теперь в Украине можно заказать обмен водительских прав онлайн и получить документ по почте. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

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Соответствующее постановление принял Кабмин. Это нововведение минимизирует контакт с другими людьми и позволяет сэкономить время. Цена на бланк водительских прав не изменилась – 243 грн. Услуги доставки стоят 195 грн. Оплата доставки почтой включена в стоимость всего сервиса. Срок доставки – от пяти рабочих дней.

Сейчас в электронном кабинете водителя авторизированы уже более 1,8 млн пользователей, обмен прав совершили более 60 000 человек.

"Онлайн-услуга с доставкой документа – это еще один шаг к диджитализации", – говорит временный и.о. главы Сервисного центра МВД Юрий Смольянинов.

Алгоритм заказа следующий:

- Нужно авторизоваться в электронном кабинете и выбрать услугу "Восстановление и обмен водительских прав", нажав "заказать;

- Проверить правильность контактных данных и выбрать в блоке "Выбрать причину" один из предложенных вариантов;

- Заполнить все обязательные поля, прикрепить скан медсправки одним файлом с обеих сторон в формате PDF;

- Поставить подпись мышкой;

- Выбрать способ получения услуги;

- Подписать заявление при помощи квалифицированной электронной подписи и оплатить услугу.

27 сентября сообщалось, что в водительских правах появятся новые отметки и коды: что они означают.

Владислав Сердюк

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