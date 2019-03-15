Как в Мариуполе проходили антитеррористические учения: фото

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Координационная группа антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела в Мариуполе плановые контрдиверсионные и антитеррористические учения. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

В двухдневных тренировках, максимально приближенных к реальным условиям, приняли участие подразделения региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, представители органов государственной власти и местного самоуправления.

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Целью проведения мероприятий стала проверка слаженности межведомственного взаимодействия в условиях диверсионной и террористической угрозы.

"Участники учений отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации условных диверсионно-разведывательных групп, которые по легенде должны совершить теракты на объектах критической инфраструктуры, в частности на фильтровальной станции, рядом с телебашней и военной частью Нацгвардии, а также на железнодорожном вокзале", - отметили в пресс-службе.

Силовики СБУ провели оперативно-розыскные, контрразведывательные и фильтрационные мероприятия для выявления и обезвреживания якобы 11 условных диверсантов.

31 июля в Лисичанске Луганской области проводили учения по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.