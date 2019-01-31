Какой будет погода в начале февраля: карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Завтра и в ближайшее время над Украиной будет находится теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Февраль начнется, как и завершается январь - ночью около нуля, днем +​​1, + 4 градуса, на юге + 4 + 9 градусов, в Крыму до +12 градусов. Туманы, морось, дождь. Где температура воздуха будет приближаться к нулю или чуть сползать вниз - мокрый снег", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве февраль начинается теплой влажной погодой.

"Ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​+1, + 3 градуса, туман, морось, дождь", - уточнила Диденко.

На Среднем Западе США в результате прохождения полярного вихря установились аномально низкие температуры.