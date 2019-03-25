Карпаты засыпало снегом - фото

Фото: Facebook/lavyny.official

В украинских Карпатах пошел снег, объявлено штормовое предупреждение и существует угроза схода лавин. Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Падает снег. Ветер юго-западный 6 м/сек. Температура воздуха -1°С", - сказано в сообщении.

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Отдел гидропрогнозов Укргидрометцентра предупреждает об опасности схода снежных лавин (3 уровень) 25-26 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской области. На снеголавинных станциях Пожижевская, Плай и Драгобрат высота снежного покрова от 8 до 150 см - снег старый, насыщенный водой и плохо закреплен.

Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохраняется 25-26 марта в горах Львовской и Черновицкой областей.

Фото: Facebook/lavyny.official, Facebook/chornogora.rescue112