КГВА: В Киеве отопительный сезон закончится раньше
27.03.2022, 11:39
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра – 28 марта, об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Раннее отключение связывают с действием военного положения.
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С завтрашнего дня начнут прекращение подачи тепла в жилых домах. В социальных объектах: школах, больницах, учреждениях культуры и спорта. Отключение от систем отопления будут проводить согласно письменным заявлениям от руководителей.
Соответствующий документ с распоряжением опубликовали на сайте КГВА.
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