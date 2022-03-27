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КГВА: В Киеве отопительный сезон закончится раньше

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 11:39
КГВА: В Киеве отопительный сезон закончится раньше - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Отопление в Киеве начнут отключать уже завтра – 28 марта, об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Раннее отключение связывают с действием военного положения. 

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С завтрашнего дня начнут прекращение подачи тепла в жилых домах. В социальных объектах: школах, больницах, учреждениях культуры и спорта. Отключение от систем отопления будут проводить согласно письменным заявлениям от руководителей. 

Соответствующий документ с распоряжением опубликовали на сайте КГВА. 

Анна Чуданова
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отопительный сезон КГВА
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