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"Когда слова неэффективны". Пограничникам разрешили применять силу, оружие и спецсредства

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 10:17
Фото: пресс-центр ГПСУ

С 15 декабря заработали нововведения, позволяющие пограничникам использовать оружие и специальные средства. Об изменениях в закон о государственной пограничной службе сообщают на сайте ведомства.

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Нововведения помогут пограничникам в случаях, когда слова неэффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию.

Сотрудники ГПСУ могут использовать и применять следующие спецсредства: от наручников до служебных собак, от средств ограничения подвижности к средствам акустического, микроволнового воздействия, радиоэлектронного противодействия.

В частности, применять оружие, боевую технику и вооружение разрешено при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины и в особый период. Пограничники могут приземлять, в том числе сбивать летающие дроны, которые нарушают установленные правила.

Читайте также: Пограничники опровергают заявление Беларуси о нарушении границы украинским вертолетом

  • В октябре 2021-го в Одесской области пограничники изъяли у гражданина Японии шпионское оборудование со встроенными камерами.
  • С 8 декабря через админграницу с Крымом запрещено везти оружие, дроны, военную форму и пропагандирующие РФ вещи.

Марина Тищенко
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агрессия России пограничники гпсу спецтехника физическая сила
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