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27.02.2019, 10:21

Когда Украина переходит на летнее время: как переводить часы

Когда Украина переходит на летнее время: как переводить часы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Спать украинцы будут на час меньше

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С 30 на 31 марта 2019 года в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед.

Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины. 

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад", - говорится в документе. 

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Обратный переход на зимнее время в этому году состоится 27 октября.

На сегодняшний день нет однозначного мнения относительно перехода на зимнее и летнее время. Осенью 2011 года после непродолжительных споров в Верховной Раде решили оставить страну навсегда в летнем времени. Однако позже система перехода на зимнее время была сохранена. 

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году.

Медики для того, чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм человека рекомендуют оптимизировать физические и эмоциональные загрузки, соблюдать здоровую диету, увеличить время прогулок на свежем воздухе, стараться не спать накануне днем и минимум за час до сна стоит прекратить пользоваться гаджетами.

29 августа 2018 года более 80% участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за отмену перехода на зимнее и летнее время. Большинство предпочли бы оставить летнее время. В опросе участвовали 4,6 млн человек, из них 3 млн - жители Германии.

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Теги: перевод часов, летнее время, 31 марта
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