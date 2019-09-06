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Конго. Украинских миротворцев до сих пор не вакцинировали

Конго. Украинских миротворцев до сих пор не вакцинировали - Фото
Иллюстративное фото: facebook.com/18 окремий вертолітний загін ДР Конго
06.09.2019, 10:47

По инциденту с отсутствием вакцинации украинских миротворцев продолжается служебное расследование

Украинских миротворцев, которые с мая находятся в Демократической Республике Конго, до сих пор не вакцинировали. Об этом сообщил в Facebook посол UNICEF Тарас Тополя.

По его словам, 9 августа  состоялась закрытая встреча, на которой представители Главного военно-медицинского управления ВСУ согласились с тем, что нужна срочная вакцинация.

"Коллективно и почти единогласно пришли к решению срочно сроком в две недели, вакцинировать уже командированных в ДР Конго военнослужащих для предотвращения заражения и занесения в Украину опасных вирусных инфекций: менингококковой инфекции, брюшного тифа, холеры, чумы", - отметил Тополя.

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Он уточнил, что были найдены механизмы реализации решения о вакцинации миротворцев уже находятся в ДР Конго.

Тополя добавил, что представитель Офиса президента Максим Кречетов в присутствии председателя заявил о всесторонней поддержке (в случае необходимости) для максимально быстрого выполнения решения.

"И вот прошел месяц, миротворцы не вакцинированы. Сроки вышли. Основное протокольное решение межведомственного совещания не выполнено. В течение этого срока ни меня, ни Офис президента об отсутствии результата и срыв сроков не информировали", - подчеркнул Тополя, уточнив, что осенью миротворцы вернутся домой.

По инциденту с отсутствием вакцинации украинских миротворцев продолжается служебное расследование.

  • 2 августа украинские миротворцы в Конго уничтожили лагерь боевиков.

 

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миротворцы вакцинация Конго Тарас Тополя
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