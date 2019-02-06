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06.02.2019, 12:10

Суд одобрил переименование Кировоградской области — СМИ

Суд одобрил переименование Кировоградской области — СМИ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Суд признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую

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Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на источник в суде.

"Да, действительно, такое решение было принято судьями на пленарном заседании суда 5 февраля", - сказал он.

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20 ноября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроект "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)".

Переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград - в Кропивницкий. Напомним, парламент переименовал Кировоград в Кропивницкий 14 июля 2016 года.

В конце ноября Верховная Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий.

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Теги: конституционный суд, декоммунизация
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