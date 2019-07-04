Консул: Мигрантов-украинцев в Польше стало больше в пять раз

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Количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно полтора миллиона. Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, передает Укринформ.

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - сообщила она.

Консул добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодняшний день гражданам Украины выдано 196 тыс разрешений на жительство.

Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3,5 тысячи консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 тысяч, то есть в пять раз.

По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях - в Кракове, Гданьске и Люблине.

Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - отметила также она.

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

11 июня сообщалось, что после открытия немецкого рынка труда с 2020 года, через четыре года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов.

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