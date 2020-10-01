Коронавирус. Украина занимает 25 место в мире по числу выявленных заболевших

За время пандемии коронавируса в мире выявили более 34,1 млн заболевших. Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в США, Индии, Бразилии и России

Украина занимает 25 место в мире по числу выявленных заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в сведенных данных на Worldometers.

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По данным на вчерашнее утро, в Украине выявили 208 959 инфицированных. В 24-м Израиле недуг у 245 494 пациентов, в 26-й Канаде – 158 578.

В то же время Украина занимает 14 место по числу выявленных заболевших за сутки (4027 за 29 сентября), опережая по этому показателю Канаду (1797), но уступая Израилю (8568).

Динамика эпидемии в топ-5 стран по числу выявленных заболевших COVID-19:

1. США – 7 447 282 заболевших (+40 929 за сутки), 211 740 умерших (+955), 4 699 706 выздоровевших (+51 023);

2. Индия – 6 310 267 (+86 748), 98 708 (+1179), 5 270 007 (+85 373);

3. Бразилия – 4 813 586 (+33 269), 143 962 (+952), 4 180 376 (+45 288);

4. Россия – 1 175 286 (+8481), 20 722 (+177), 958 257 (+5858);

5. Колумбия – 829 679 (+5637), 25 998 (+170), 743 653 (+9499).

За все время пандемии в мире выявили 34 147 983 заболевших, умерли 1 018 218 человек, выздоровели – 24 422 199.

Вчера в Украине был зафиксирован рекорд по числу заболевших COVID-19. Впервые за сутки выявили более 4000 инфицированных. В то же время за сутки зафиксировали 2110 выздоровевших, что также является рекордом.

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Марк Сировой

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