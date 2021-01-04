В Украине выявили на 400 случаев COVID-19 меньше, чем днем ранее. Тестов тоже было меньше

За прошедшие сутки в Украине выявили 4158 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 4576). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована в Киеве (504 случаев), Запорожской (528), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

За сутки в Украине умерли 73 больных COVID-19 (днем ранее – 123), выздоровели 4693 человека (6250), были госпитализированы 1526 пациентов (1306).

За 3 января официально было сделано 13 128 тестов на коронавирус (14 576). Основным методом ПЦР сделано 11 021 тест (12 362). Методом ИФА (выявляет и переболевших) проведено 2107 исследований (2214).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 1 078 251 заболевшего: выздоровели 733 558 пациентов, умерли – 18 927.

С 8 января в Украине ужесточат карантин: смотрите список ограничений.

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Марк Сировой

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