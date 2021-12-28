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Кривой Рог. Огромное водохранилище на 300 млн тонн воды вернули государству

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 13:26
Кривой Рог. Огромное водохранилище на 300 млн тонн воды вернули государству - Фото
Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Карачуновское водохранилище, находящееся возле Кривого Рога Днепропетровской области, было возвращено государству. Соответствующего решения в суде добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Это водохранилище является крупнейшим источником снабжения питьевой водой жителей Кривого Рога. Оно занимает площадь 4500 га и оценивается почти в 407 млн грн.

Карачунівське водосховище (Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура)

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, и запретил частной компании использовать водохранилище для рыбохозяйственной деятельности.

Марина Тищенко
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кривой рог прокуратура водохранилище государственное имущество
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