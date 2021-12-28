Кривой Рог. Огромное водохранилище на 300 млн тонн воды вернули государству
28.12.2021, 13:26
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Карачуновское водохранилище, находящееся возле Кривого Рога Днепропетровской области, было возвращено государству. Соответствующего решения в суде добились прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Днепропетровской областной прокуратуры, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это водохранилище является крупнейшим источником снабжения питьевой водой жителей Кривого Рога. Оно занимает площадь 4500 га и оценивается почти в 407 млн грн.
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, и запретил частной компании использовать водохранилище для рыбохозяйственной деятельности.
- В ноябре 2021 года прокуратура вернула Киеву комплекс исторических построек купца Дмитриева на Подоле.
- В декабре правоохранительные органы подозревали хищение 5 млн гривень на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)Разместить вакансию
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Последние новости
Комментарии