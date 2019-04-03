Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 11:35

КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область: решение

КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область: решение - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Проект закона о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую соответствует Конституции Украины, постановил суд

Реклама
Реклама

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Он определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины.Заключение КСУ является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Реклама

Суд принял соответствующее решение в ходе закрытого заседания вчера, 2 апреля.

"2 апреля Конституционный суд Украины предоставил вывод № 2 в / 2019 по делу по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег. № 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - гласит решение.

14 февраля в Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта N9310-1 о переименовании Днепропетровской области требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта N9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 нардепа. Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую в конце ноября прошлого года.

Отправить:
Распечатать:
Теги: конституционный суд, днепропетровская область
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 