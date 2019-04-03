КСУ разрешил переименовать Днепропетровскую область: решение

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Конституционный суд Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Он определил, что соответствующий проект закона соответствует Конституции Украины.Заключение КСУ является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.

Реклама

Суд принял соответствующее решение в ходе закрытого заседания вчера, 2 апреля.

"2 апреля Конституционный суд Украины предоставил вывод № 2 в / 2019 по делу по конституционному обращению Верховной рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег. № 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - гласит решение.

14 февраля в Конституционный суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта N9310-1 о переименовании Днепропетровской области требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта N9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 нардепа. Президент Петр Порошенко внес в Раду закон о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую в конце ноября прошлого года.