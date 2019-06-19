Квартал 95 ищет актера, который будет играть Зеленского

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Студия Квартал 95 ищет актера, который будет играть президента, экс-руководителя студии Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Чтобы найти лучшего пародиста на роль Зеленского, студия объявляет кастинг, "главное условие которого - показать голос с хрипотцой". Кандидаты должны отправить на почту проекта горизонтальное видео в хорошем качестве.

"Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала", - говорится в сообщении.

Ранее в АП опровергли информацию, что жена главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева якобы работает сценаристом студии Квартал 95.

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