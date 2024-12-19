LIGA.net ищет редакторов, журналиста и SEO-специалистов
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Содержание:
  1. Редактор новостной ленты
  2. Редактор ленты новостей в рубрику "Технологии"
  3. Управляющий редактор раздела "Технологии"
  4. Редактор раздела "Мнения"
  5. Журналист в раздел "Жизнь"
  6. Senior SEO
  7. Middle SEO

В связи с постоянным развитием и расширением LIGA.net ищет специалистов, которые присоединятся к нашей команде и вместе с нами будут формировать инфопространство Украины.

Редактор новостной ленты

LIGA.net ищет новостников в общественно-политическую редакцию. Отдаем предпочтение опытным редакторам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в крупных медиапроектах в Киеве или в главных региональных СМИ.

Также рассматриваем кандидатуры менее опытных новостников (опыт – от одного года), но готовых продолжать обучаться и профессионально развиваться.

Тебе к нам, если у тебя есть:

  • опыт работы с общественно-политическими новостями и аналитикой;
  • высокий уровень организованности и внимания к деталям;
  • отличное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
  • умение работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов.

Твоя зона ответственности:

  • написание новостей на актуальные темы (только интересное, важное, достоверное и свежее);
  • мониторинг государственных ресурсов, соцсетей, западных и украинских медиа, прослушивание брифингов (в том числе и на английском языке);
  • оперативная проработка информации, быстрое реагирование на "горячие" инфоповоды;
  • писать новости грамотно и на "человеческом" языке, соблюдая журналистские стандарты и требования Редакционного кодекса LIGA.net;
  • написание эксклюзивных новостей (брать комментарии, отправлять запросы).

Основные обязанности:

  • мониторинг актуальных общественно-политических событий в Украине и мире;
  • подготовка, редактирование и публикация новостных материалов;
  • координация работы с журналистами и другими редакторами;
  • оперативное обновление новостной ленты и обеспечение ее актуальности.

Если это о тебе, мы приглашаем присоединиться к нам и предлагаем следующие условия:

  • удобный гибридный режим работы, если ты проживаешь в Киеве (60% – удаленно, 40% – офис);
  • восьмичасовой рабочий день (утренние/вечерние смены) пять дней в неделю (могут быть дополнительные смены в выходные – за дополнительную оплату или за отгулы);
  • трудоустройство официальное или через ФОП;
  • зарплату от 20 000 грн (по результатам собеседования) + премии;
  • возможность профессионального развития и карьерного роста;
  • комфортные условия труда. В бизнес-центре есть надежное укрытие, поэтому можешь не переживать о своей безопасности. Также мы снабжены автономным питанием и Старлинком.

Стань частью команды LIGA.net и помогай формировать информационное пространство страны. Присылай свое резюме на почту: [email protected].

Редактор ленты новостей в рубрику "Технологии"

LIGA.net ищет новостника в раздел "Технологии". Отдаем предпочтение опытным редакторам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в профильных медиапроектах в Киеве или региональных СМИ. Или которые вели/ведут ленту новостей о технологиях в изданиях широкого профиля.

Тебе к нам, если у тебя есть:

  • опыт работы с новостями о технологиях, науке, IT/телекоме, стартапах и т.д;
  • высокий уровень организованности и внимания к деталям;
  • отличное владение украинским языком, знание английского будет преимуществом;
  • умение работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов.

Твоя зона ответственности:

  • написание новостей на актуальные темы (только интересное, важное, проверенное и свежее);
  • мониторинг западных и украинских профильных медиа, соцсетей;
  • оперативная обработка информации, быстрое реагирование на "горячие" инфоповоды;
  • писать новости грамотно и "человеческим" языком, соблюдая журналистские стандарты и требования Редакционного кодекса LIGA.net.

Основные обязанности:

  • мониторинг актуальных событий о технологиях в Украине и мире;
  • подготовка, редактирование и публикация новостных материалов;
  • координация работы с журналистами и другими редакторами;
  • оперативное обновление ленты новостей и обеспечение ее актуальности.

Мы предлагаем:

  • удобный гибридный режим работы, если ты проживаешь в Киеве (60% — удаленно, 40% — офис);
  • восьмичасовой рабочий день пять дней в неделю;
  • трудоустройство официальное или через ФОП;
  • достойную зарплату (по результатам собеседования) + премии;
  • возможность профессионального развития и карьерного роста;
  • комфортные условия. В бизнес-центре есть надежное укрытие, поэтому можешь не переживать за свою безопасность. Также мы обеспечены автономным питанием и Старлинком.

Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на почту: [email protected].

Управляющий редактор раздела "Технологии"

Ищем опытного специалиста, который сможет наладить системную работу вверенной ему редакции и оперативно освещать события в сфере технологий в мире и Украине. Наш идеальный кандидат должен генерировать и реализовывать идеи уникальных материалов в контексте событий в Украине (как рыночных, так и социально важных).

Твоя зона ответственности:

  • подготовка стратегии развития отдела;
  • поиск идей для материалов;
  • написание и редактирование материалов для сайта различных форматов;
  • подбор команды;
  • проведение совещаний;
  • посещение тематических мероприятий и т.п.

Необходимый опыт:

  • опыт в журналистике от 5 лет (желательно в тематике технологий или бизнеса);
  • опыт управления командой 3-5 человек (желательно);
  • осведомленность в сфере технологий: передовые технологические разработки (miltech, в частности), новости о технологическом бизнесе, например, слияние компаний, стартапы и т.д. (как украинские, так и мировые), технологическое право и политика, техническая культура;
  • умение оперативно реагировать на события.

Мы предлагаем:

  • гибридный график работы: 2 раза в неделю – офис, 3 раза в неделю – удаленно (офис расположен в пешей доступности от ст. м. "Берестейская");
  • официальное трудоустройство или через ФОП;
  • возможность профессионального развития и карьерного роста;
  • работу в дружной команде профессионалов, которые делятся своими знаниями и опытом;
  • безопасное офисное пространство (с генератором, Старлинком и бомбоубежищем).

Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на почту: [email protected].

Редактор раздела "Мнения"

Тебе к нам, если ты:

  • имеешь опыт работы в журналистике от 3 лет (обязательно);
  • отлично владеешь украинским языком, знаешь английский (можешь читать, уверенно переводить, общаться);
  • имеешь общее понимание общественно-политической и экономической ситуации в Украине и мире, знаешь ключевых представителей власти, лидеров мнений;
  • умеешь работать в условиях многозадачности и соблюдения дедлайнов;
  • обладаешь высоким уровнем организованности и внимания к деталям.

Твоя зона ответственности:

  • наполнение раздела "Мнения" на сайте LIGA.net: заказ, редактирование, верстка и публикация колонок от постоянных колумнистов (контроль соблюдения формата);
  • поиск новых авторов;
  • посещение тематических мероприятий для установления связей;
  • перевод и публикация материалов из иностранных изданий;
  • налаживание партнерств с международными медиа/Think tank/лидерами мнений с целью перевода и публикации их материалов на нашем сайте.

Если это о тебе, мы приглашаем тебя присоединиться к нам и предлагаем следующие условия:

  • стабильное вознаграждение;
  • комфортные условия работы;
  • безопасное офисное пространство (с генератором, Старлинком и бомбоубежищем);
  • профессиональный коллектив, работу в стабильной компании с отличной репутацией;
  • трудоустройство официальное или через ФОП;
  • гибридный график работы: 2 раза в неделю – офис, 3 раза в неделю – удаленно (офис расположен в пешей доступности от ст. м. "Берестейская");
  • неформальную и дружескую коммуникацию. Возможность воплотить свой профессиональный опыт и развиваться вместе с нами.

Ждем твое резюме на эл. почту: [email protected].

Журналист в раздел "Жизнь"

Отдаем предпочтение опытным журналистам (опыт – от двух лет), которые работали/работают в крупных медиапроектах в Киеве или в главных региональных СМИ.

Также рассматриваем кандидатуры менее опытных журналистов (опыт – от одного года), но готовых продолжать учиться и профессионально развиваться.

Тебе к нам, если ты инициативный, креативный, организованный и ответственный человек.

Что мы ожидаем:

  • опыт работы с новостями кино, театра, книг, музыки, архитектуры, дизайна, здоровья, психологии;
  • умение писать интересно о досуге;
  • знание английского будет преимуществом;
  • соблюдение дедлайнов.

Основные обязанности:

  • написание статей, интервью, репортажей и обзоров;
  • поиск актуальных для раздела тем и спикеров;
  • организация и проведение интервью.

Мы предлагаем:

  • комфортные условия работы: в бизнес-центре есть надежное укрытие, мы обеспечены автономным питанием и Старлинком;
  • гибридный режим (60% — удаленно, 40% – офис, Киев, ул. Парково-Сырецкая);
  • трудоустройство официальное или через ФОП;
  • возможность профессионального развития и карьерного роста;
  • зарплату от 20 000 грн (по результатам собеседования).

Присылайте свое резюме на почту: [email protected].

Senior SEO

Если ты имеешь и умеешь:

  • опыт более 5 лет, глубокие знания SEO-стратегий, умение управлять командами;
  • опыт оптимизации сайтов, а также YMYL;
  • опыт успешного продвижения проектов в высококонкурентных нишах;
  • глубокое понимание принципов функционирования поисковой системы, включая механизмы ранжирования, оптимизацию на странице и за ее пределами, а также влияние обновлений Google;
  • владеть инструментами SEO;
  • опыт построения ссылок и знание разных стратегий построения ссылок;
  • понимание HTML, CSS и знание технических факторов SEO и EEAT;
  • навыки проведения аудита сайтов;
  • опыт использования средств искусственного интеллекта для задач SEO.

Твоя зона ответственности:

  • оn-page оптимизация сайта;
  • работа с анкор-листами (создание и контроль выполнения работы);
  • составление ТЗ на контент и работа с АІ-инструментами;
  • формирование базовых задач для технической команды, дизайнеров и аффилиат-отдела;
  • проведение анализа конкурентов и рынка для определения стратегии продвижения сайта;
  • поиск новых способов оптимизации и продвижения веб-сайта в соответствии с обновленными требованиями поисковой системы;
  • анализ внешних ссылок и разработка плана ссылок для проекта.

Условия работы:

  • график работы: пн-пт, 09:00-18:00;
  • удобный гибридный режим работы (60% — удаленно, 40% — офис, Киев, ул. Парково-Сырецкая). В бизнес-центре есть надежное укрытие, мы обеспечены автономным электропитанием и Старлинком.

Мы предлагаем:

  • официальное трудоустройство;
  • возможность профессионального развития и карьерного роста;
  • профессиональный коллектив; работа в стабильной компании с отличной репутацией;
  • комфортные условия труда и возможность работы с использованием современных технологий.

Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на эл. почту: [email protected].

Middle SEO

Если ты имеешь и умеешь:

  • опыт от 2 до 5 лет; умение анализировать данные и разрабатывать эффективные SEO-решения;
  • опыт работы веб-мастером, контент-менеджером;
  • работать с Ahrefs, Serpstat;
  • понимание основ работы поисковых систем;
  • внимательность к деталям и системному мышлению;
  • желание разбираться в тонкостях работы алгоритмов ранжирования;
  • ответственность, усидчивость.

Твоя зона ответственности:

  • составление и кластеризация семантического ядра;
  • написание метатегов;
  • поиск "зеленых тем";
  • анализ данных с помощью сервисов Google;
  • помощь в составлении контент-плана;
  • подготовка ТЗ для текстов, контроль копирайтеров и проверка написанных текстов.

Условия работы:

  • график работы: посменный – утро/вечер, 8 рабочих часов в смену;
  • гибридный режим (60% – удаленно, 40% – офис, Киев, ул. Парково-Сырецкая). В бизнес-центре есть надежное укрытие, мы обеспечены автономным электропитанием и Старлинком.

Мы предлагаем:

  • официальное трудоустройство или через ФОП;
  • профессиональный коллектив; работу в стабильной компании с отличной репутацией;
  • возможность реализовать свой профессиональный опыт и развиваться вместе с нами.

Если это о тебе, будем рады знакомству и ждем резюме на эл. почту: [email protected].

Подбирая людей в нашу команду, мы не дискриминируем кандидатов ни по одному признаку (возраст, пол, цвет кожи, религия, политические предпочтения и т.д.). Во время работы придерживаемся антидискриминационной политики.
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