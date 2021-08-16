Ляшко пообещал бесплатные билеты на концерт за прививку от COVID

Украинцы, которые вакцинируются от COVID-19 начиная со среды и в последующие дни, получат бесплатные билеты на праздничный концерт ко Дню независимости, который пройдет на НСК Олимпийский. Об этом в эфире Украина 24 сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", – сказал он.

Ляшко призвал всех, кто еще не вакцинировался, пересмотреть свое отношение к вакцинации, потому что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни.

Концерт ко Дню независимости состоится 24 августа на НСК Олимпийский. Цена билетов — от 200 до 2700 грн. В концерте примут участие ВВ, Брати Гадюкіни, Океан Ельзи, София Ротару, Олег Винник, Скрябин, Jamala, Monatik и другие.

Ляшко, баллотируясь на должность, обещал сделать 10 млн прививок за лето. То есть 5 млн украинцев должны получить две дозы. На 15 августа у нас сделали в общем 7409698 прививок. То есть при министре Ляшко ввели 6396883 дозы. Чтобы выполнить свое обещание, данное депутатам перед назначением на должность, министр с командой должны организовать за две недели августа еще 3603117 вакцинаций.

Вадим Ребрина

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