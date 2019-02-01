Магнитные бури в феврале: когда Землю накроют волны - график

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1-2 февраля Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

"Если у вас невыносимо болит голова или артериальное давление гоняет вниз-вверх - не спешите пугаться. Во-первых, погода опережает зимний график на целый месяц вперед, необычно теплая, дождь, туман, черный снег, серый пейзаж, длительное отсутствие солнца. Во-вторых, активизировалось магнитное поле Земли, пришли магнитные бури", - отметила синоптик Наталья Диденко.

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График активности магнитного поля (фото - Gismeteo.ua)

С 19 по 21 февраля ожидается сильная магнитная буря. Также магнитные бури возможны 22, 27 и 28 февраля, но их почувствуют не все.

Специалисты отметили, что помимо магнитных бурь 5, 7 10 и 15 февраля в феврале пройдут незначительные вспышки магнитных волн, которые ощутят метеозависимые люди.

Фото: tesis.lebedev

Медики рекомендуют ограничить физическую, эмоциональную нагрузку в эти дни, обратить внимание на режим дня и рацион питания.

Врачи советовали на период магнитных бурь исключить сырую и растительную пищу.