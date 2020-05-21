Малюська пояснил, почему Минюст выставил на продажу породистую собаку "за долги"

Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что Минюст продает с аукциона породистую собаку якобы за долги. Сегодня министр юстиции Денис Малюська заявил, что это манипуляция и речь не идет о продаже за долги. Об этом он написал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат - покусанные обычные прохожие, хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги", - объяснил Малюська и прикрепил фото собаки к посту.
По его словам, Минюст должен выполнять решения суда и отбирать животных у их хозяев: "Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".
"Иногда животных забирают за долги, но тут речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)", - объяснил министр и добавил, что сейчас с нардепами "обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций".