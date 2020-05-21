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Малюська пояснил, почему Минюст выставил на продажу породистую собаку "за долги"

Малюська пояснил, почему Минюст выставил на продажу породистую собаку "за долги" - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.05.2020, 10:37

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, появление на аукционе породистой собаки не означает ее продажи за долги хозяина

Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что Минюст продает с аукциона породистую собаку якобы за долги. Сегодня министр юстиции Денис Малюська заявил, что это манипуляция и речь не идет о продаже за долги. Об этом он написал в Facebook.

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"Этой конкретной собаке не повезло с хозяином и характером. Результат - покусанные обычные прохожие, хозяин оштрафован постановлением Краснолиманского городского суда Донецкой области и этим же постановлением суд постановил эту собаку конфисковать. Речь не идет о продаже за долги", - объяснил Малюська и прикрепил фото собаки к посту. 

По его словам, Минюст должен выполнять решения суда и отбирать животных у их хозяев: "Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания".

"Иногда животных забирают за долги, но тут речь идет о сельскохозяйственных животных, у которых есть стоимость. Если животное является домашним любимцем, ее за копейки (цена лотов мизерная) выкупают назад собственники (через родственников или близких)", - объяснил министр и добавил, что сейчас с нардепами "обдумывают варианты урегулирования таких ситуаций".

  • Вчера ряд СМИ распространили информацию о том, что на сайте системы электронных торгов арестованным имуществом предлагается лот "Собака породы "Пит-бультерьер" 2015 года рождения". Стартовая цена - 112,5 гривень.
  • 1 февраля нардеп из фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, если она элитной породы, в счет оплаты коммунальных платежей.
Владислав Сердюк
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СЕТАМ минюст Денис Малюська собака за долги
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