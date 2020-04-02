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Маск запретил в SpaceX пользоваться приложением Zoom: соображения безопасности

Маск запретил в SpaceX пользоваться приложением Zoom: соображения безопасности - Фото
Фото: Маттиа Седда/EPA
02.04.2020, 11:32

В космической компании SpaceX отказались от использования платформы Zoom в целях сохранения конфиденциальности информации

В компании бизнесмена Илона Маска SpaceX сотрудникам запретили использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций. По мнению руководства компании, Zoom не обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации при ее передаче. Об этом пишет Reuters.

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Распоряжение издано 28 марта: сотрудникам SpaceX разослали письма, что с сегодняшнего дня доступ к Zoom у них будет отключен, и предложили в дальнейшем использовать для коммуникации электронную почту или телефон.

Представители компании Маска не комментируют принятое решение, но отмечают, что от использования приложения также отказался один из их клиентов - Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

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Дарья Мостовая
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