Маск запретил в SpaceX пользоваться приложением Zoom: соображения безопасности

Фото: Маттиа Седда/EPA

В компании бизнесмена Илона Маска SpaceX сотрудникам запретили использовать приложение Zoom для проведения видеоконференций. По мнению руководства компании, Zoom не обеспечивает безопасность и конфиденциальность информации при ее передаче. Об этом пишет Reuters.

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Распоряжение издано 28 марта: сотрудникам SpaceX разослали письма, что с сегодняшнего дня доступ к Zoom у них будет отключен, и предложили в дальнейшем использовать для коммуникации электронную почту или телефон.

Представители компании Маска не комментируют принятое решение, но отмечают, что от использования приложения также отказался один из их клиентов - Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

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В марте 2020 года приложение Zoom стало рекордсменом по скачиванию среди бесплатных программ в App Store.

1 апреля в сервисе Zoom произошла утечка персональной информации пользователей.

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