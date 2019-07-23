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Майкл Щур увольняется с Суспильного

Майкл Щур увольняется с Суспильного - Фото
Роман Винтонив (фото - Facebook / Майкл Щур)
23.07.2019, 14:32

Журналист заявил, что собирается больше сосредоточиться на творчестве

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Роман Винтонив, известный под сценическим именем Майкл Щур, увольняется с 1 августа. Об этом сообщают на сайте Суспильного

Об увольнении Винтонив объявил сегодня, 23 июля, попросив уволить себя по согласию сторон.

По словам главы наблюдательного совета НОТУ Светланы Остапы, разорвать контракт планируют на ближайшем заседании совета.

В Facebook Винтонив написал, что собирается сосредоточиться на проекте Телебачення Торонто и творчестве.

В НОТУ он отвечал за информационное вещание и цифровые платформы.

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телебачення торонто майкл щур суспильне роман винтонив
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