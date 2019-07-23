Майкл Щур увольняется с Суспильного

Роман Винтонив (фото - Facebook / Майкл Щур)

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Роман Винтонив, известный под сценическим именем Майкл Щур, увольняется с 1 августа. Об этом сообщают на сайте Суспильного.

Об увольнении Винтонив объявил сегодня, 23 июля, попросив уволить себя по согласию сторон.

По словам главы наблюдательного совета НОТУ Светланы Остапы, разорвать контракт планируют на ближайшем заседании совета.

В Facebook Винтонив написал, что собирается сосредоточиться на проекте Телебачення Торонто и творчестве.

В НОТУ он отвечал за информационное вещание и цифровые платформы.

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