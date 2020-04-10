Минобразования: К проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты

К проверке видеоуроков "Всеукраинской школы онлайн" присоединятся независимые эксперты. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
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В ведомстве отметили, что в ряде видеоуроков, вышедших в течение последних пяти дней, были ошибки, которые не исправили в видео на этапе производства. Министерство назвало недопустимой ситуацию, когда в эфир выходит материал с ошибками.
В МОН отметили, что основной причиной такой ситуации стала нехватка времени.
"От идеи создания курса к первому выходу в эфир прошло всего две недели. Все уроки выходили из продакшна ночью накануне выхода в эфир - около 30 видео в сутки. При таких сроках на обязательную экспертную проверку уроков не хватило времени. Сейчас все, кто вовлечен в подготовку уроков, максимально работают над тем, чтобы со следующей недели избежать таких ситуаций", - сообщили в МОН.
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