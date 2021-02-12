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Минобразования рекомендует школам на время непогоды перейти на дистанционное обучение

12.02.2021, 17:09
Минобразования рекомендует школам на время непогоды перейти на дистанционное обучение - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министерство образования в связи со сложными погодными условиями рекомендует школам рассмотреть возможность организации дистанционного обучения. Об этом говорится в письме министерства в областные и Киевскую госадминистрации.

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В Минобразования при этом отметили, что при чрезвычайных погодных условиях школы могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения.

  • В Киеве учебные заведения из-за сильных снегопадов не работают 11 и 12 февраля.
  • Сегодня в КГГА сообщили, что с понедельника планируют открыть школы, но все зависит от погоды. 
  • По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье в Украине должно значительно похолодать
Вадим Ребрина
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погода школа минобразования
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