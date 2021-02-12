Минобразования рекомендует школам на время непогоды перейти на дистанционное обучение

Министерство образования в связи со сложными погодными условиями рекомендует школам рассмотреть возможность организации дистанционного обучения. Об этом говорится в письме министерства в областные и Киевскую госадминистрации.

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В Минобразования при этом отметили, что при чрезвычайных погодных условиях школы могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения.

В Киеве учебные заведения из-за сильных снегопадов не работают 11 и 12 февраля.

Сегодня в КГГА сообщили, что с понедельника планируют открыть школы, но все зависит от погоды.

По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье в Украине должно значительно похолодать.

Вадим Ребрина

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