Минобразования рекомендует школам на время непогоды перейти на дистанционное обучение
12.02.2021, 17:09
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Министерство образования в связи со сложными погодными условиями рекомендует школам рассмотреть возможность организации дистанционного обучения. Об этом говорится в письме министерства в областные и Киевскую госадминистрации.
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В Минобразования при этом отметили, что при чрезвычайных погодных условиях школы могут самостоятельно принимать решения о временном приостановлении обучения.
- В Киеве учебные заведения из-за сильных снегопадов не работают 11 и 12 февраля.
- Сегодня в КГГА сообщили, что с понедельника планируют открыть школы, но все зависит от погоды.
- По прогнозу Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье в Украине должно значительно похолодать.
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