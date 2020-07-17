Минздрав обновил списки стран "красной" и "зеленой" зон

Кабмин увеличил показатель для распределения стран в "красную" или "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения

Министерство здравоохранения обновило списки стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавирусной инфекции в соответствии с изменениями в части критериев разделения, введенных правительством.

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Отмечается, что Кабмин увеличил показатель для распределения стран в "красную" или "зеленую" зоны с 40 до 55 активных больных COVID-19 на 100 000 населения.

Это позволило нескольким странам перейти из "красного" списка в "зеленый", это Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия, Чехия (ранее по возвращении из этих стран нужно было проходить самоизоляцию, теперь не надо).

Также к странам "зеленой зоны" относятся Хорватия, Польша, Греция, Италия, Турция, Нидерланды, Кипр, Словения, Норвегия, Литва, Латвия, Эстония, Иран, Тунис, Китай, Ватикан.

В "красную" зону входят Ирак, Канада, Беларусь, Мальдивы, Сейшелы, Франция, Молдова, Черногория, Россия, Израиль, США, Бельгия, Саудовская Аравия.

Сегодня сообщалось, что интерес украинцев к отдыху и путешествиям начал восстанавливаться с конца апреля и в июне практически достиг докарантинного уровня.

Наталия Медведева

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