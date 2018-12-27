Минздрав предупреждает об эпидемии кори: спасет только вакцинация

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С начала 2018 года корью заболели более 52 тысячи украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По оперативным данным центра общественного здоровья Минздрава, за 51 неделю корью заболели 2870 человек - 1071 взрослый и 1799 детей (на 8,2% больше, чем на прошлой неделе).

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"Всего с начала года корью заболели 52349 человек (19349 взрослых и 33000 детей). Прививка - единственный надежный способ защиты от кори, даже если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - отметили в пресс-службе.

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В Минздраве подчеркнули, что больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

С начала года самые высокие показатели заболеваемости во Львовской (всего 11429 человек: 3228 взрослых и 8201 ребенок), Ивано-Франковской (всего 5420 человек: 1442 взрослых и 3978 детей), Закарпатской (всего 4621 человек: 962 взрослых и 3659 детей), Тернопольской (всего 3513 человек: 1200 взрослых и 2313 детей), Винницкой (всего 3211 человек: 1116 взрослых и 2095 детей) и Черновицкой (всего 3182 человека: 1050 взрослых и 2 132 ребенка) областях.

С начала года от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и четверо взрослых.

По состоянию на 1 декабря 2018 года количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК составляет 76,1%, две дозы КПК - 77,5%.

"Министерство здравоохранения призывает родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок, и как можно скорее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию", - подчеркнули в пресс-службе.

В Минздраве прогнозируют, что если тенденция заболеваемости не изменится, то число больных корью может побить рекорд независимой Украины.