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Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств: о чем идет речь

Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств: о чем идет речь - Фото
Таблетки (фото - pixabay.com)
16.08.2019, 13:57

Согласно программе "Доступные лекарства" в реестре теперь 78 бесплатных препаратов

В новом реестре количество бесплатных лекарств для пациентов возросло на 14 позиций с 64 до 78. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Новая редакция реестра лекарственных средств, за которые предусмотрена компенсация аптекам (реимбурсация), увеличился на 14 препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Теперь в реестре 78 бесплатных лекарств.

В реестре находятся лекарственные средства не только украинских фармацевтических компаний, но и производителей из стран ЕС и Израиля.

Чтобы получить препараты по программе, нужно обратиться к врачу, получить правильно выписанный рецепт с указанием действующего вещества, прийти в аптеку, участвующую в программе, и получить выбранные лекарства. 

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