Мокрый снег и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода

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26 декабря пройдут дожди в большинстве областей, на западе будет преобладать мокрый снег, в южной части - существенные осадки маловероятны, местами туман. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

Температура воздуха + 3, + 7 градусов, на западе 0, + 3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5, +6 градусов.

"К концу недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минуси", станет больше мокрого снега. Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением. Погода будет переменчивой, облачной, влажной и с прыжками атмосферного давления", - уточнила Диденко.