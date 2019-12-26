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Мокрый снег и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода

Мокрый снег и дожди. Синоптики рассказали, какой будет погода - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
26.12.2019, 08:18

Украинцев предупреждают о перепадах атмосферного давления

26 декабря пройдут дожди в большинстве областей, на западе будет преобладать мокрый снег, в южной части - существенные осадки маловероятны, местами туман. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

Температура воздуха + 3, + 7 градусов, на западе 0, + 3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5, +6 градусов.

"К концу недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минуси", станет больше мокрого снега. Однако это лайт-похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением. Погода будет переменчивой, облачной, влажной и с прыжками атмосферного давления", - уточнила Диденко.

  • В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается -2, -4 градусов и без осадков.

 

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Наталья Диденко погода дождь карта мокрый снег 26 декабря
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