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28.05.2019, 12:49

Монатик, Винник и Потап: кто из артистов задекларировал доходы

Монатик, Винник и Потап: кто из артистов задекларировал доходы - Фото
Монатик, Винник и Потап (коллаж LIGA.net)

Среди звезд шоу-бизнеса декларации о доходах уже подали 23 народных артиста Украины

Во время нынешней кампании декларирования представителей шоу-бизнеса сотрудники Главного управления ГФС столицы насчитали 111 человек. Об этом в интервью Укринформу сообщила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко.

"В этом году в наши сервисные центры приходили Дмитрий Монатик и Олег Винник, а вообще, столичная кампания декларирования 2019 года видела декларации таких известных артистов как Потап, Константин Меладзе, ONUKA, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Анастасия Каменских, Тина Кароль и многих других. Во время нынешней кампании декларирования только представителей шоу-бизнеса мы насчитали 111, из которых 23 – народные артисты Украины", - отметила Демченко.

По ее словам, достаточно активны спортсмены. "Кстати, футболисты и работники "Динамо" (Киев) в этом году подали 95 деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали доход в более чем 170 млн грн", - уточнила Демченко.

Отвечая на вопрос, сколько в Киеве миллионеров, Демченко сказала: "По результатам нынешней кампании декларирования, в Киеве 2941 лицо указало в декларациях сумму дохода больше, чем 1 млн грн. Это на 589 человек больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество миллионеров мы зафиксировали в Печерском (614), Шевченковском (545) и Голосеевском (314) районах столицы".

По состоянию на 25 апреля 2019 года граждане Украины подали 352 000 деклараций, в которых задекларировано 47 млрд грн доходов, полученных в 2018 году. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма задекларированного выросла на 45%.

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Теги: доходы, декларации, потап, настя каменских, олег винник, артисты, дмитрий монатик, тина кароль, Людмила Демченко, константин меладзе
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