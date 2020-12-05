На фабрике под Киевом делали елочные игрушки с лого армии РФ. Пришлось уничтожить тираж

На Клавдиевской фабрике елочных игрушек производили новогодние шары с логотипом российской армии. После распространения информации в соцсетях руководство извинилось и заявило об уничтожении тиража.

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Видео игрушек с символикой армии страны-агрессора опубликовал в Facebook экскурсовод Сергей Савченко (внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!):

И.о. главы правления фабрики Павел Гукасов также в Facebook опубликовал заявление, в котором принес извинения за инцидент и сообщил, что от заказа фабрика отказалась, а уже изготовленные шары уничтожены.

По словам Гукасова, ситуация возникла из-за того, что фабрика не смогла за последние шесть лет полностью отказаться от заказов из России. Размещение заказов проходило чрез CRM-систему без непосредственного контроля со стороны руководства. Сотрудники не были проинструктированы не брать заказы "подобного формата", объяснил ситуацию Гукасов и пообещал, что впредь все заказы будут проходить "цензурный и этический контроль".

В июне 2017 года в Украине вступил в силу запрет на ношение георгиевской ленты.

Денис Юдин

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