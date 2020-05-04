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На карантине: украинцы стали совершать меньше преступлений

На карантине: украинцы стали совершать меньше преступлений - Фото
Фото: пресс-службы МВД
04.05.2020, 15:45

Карантинные ограничения ощутимо снизили количество совершаемых преступлений в Украине

Карантин в стране в лучшую сторону повлиял на общую криминогенную обстановку. Об этом во время заседания Кабинета министров Украины заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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По его словам, полицейские зарегистрировали на 68% меньше совершенных тяжких телесных повреждений, а кроме того на 50% уменьшилось количество ограблений.

Другие тяжкие преступления также показали тенденцию к снижению: умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжкие телесные повреждения на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% ограбления, кражи - на 41%.

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Игорь Чичкань
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