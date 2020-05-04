На карантине: украинцы стали совершать меньше преступлений

Фото: пресс-службы МВД

Карантин в стране в лучшую сторону повлиял на общую криминогенную обстановку. Об этом во время заседания Кабинета министров Украины заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, полицейские зарегистрировали на 68% меньше совершенных тяжких телесных повреждений, а кроме того на 50% уменьшилось количество ограблений.

Другие тяжкие преступления также показали тенденцию к снижению: умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжкие телесные повреждения на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% ограбления, кражи - на 41%.

Полиция будет сотрудничать с ООН в борьбе с оргпреступностью

Читайте также: В полиции заявили о задержании в Киеве вора в законе