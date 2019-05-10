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10.05.2019, 07:14

На костеле в одном из городов установят аналог оригинальных часов

На костеле в одном из городов установят аналог оригинальных часов - Фото
Фото: myshtetl.org

Часы будут изготовлены в Польше

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На башне костела св. Иосифа в Гнивани Винницкой области установят аналог оригинальных часов первой половины ХХ века. Об этом в Facebook сообщил председатель Гниванской городской ОТГ Владимир Кулешов.

По его словам, на башне Гниванского костела появятся часы, подобные тем, какие были в довоенные времена.

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Фото: facebook.com/Кулешов

"Часы будут изготовлены в Польше. Цена вопроса 150 000 грн. Прежде всего, средства будут собраны с помощью меценатов и неравнодушных жителей общины", - отметил Кулешов.

Он уточнил, что первый бой курантов жители города могут услышать на празднование Дня города в сентябре этого года.

На территории костела святого Лазаря в центре Львова (ул.Коперника) во время реставрационных работ нашли массовые захоронения людей, вероятно, 40-х годов XX столетия.

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Теги: Гнивань, костел, часы
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