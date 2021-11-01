На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

Синоптики обещают на этой неделе дожди, к выходным потеплеет до +18. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 1 ноября, на западе и в центре Украины +11..+13, на востоке +12..+15, на юге +12..+16. Дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях.

Во вторник, 2 ноября, на западе и в центре +7..+11, на востоке +9..+13, на юге +9..+15, в Крыму +14..+17. Дожди пройдут в восточных, южных областях, а также в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

В среду, 3 ноября, на западе, в центре и на востоке +10..+14, на юге +13..+17. Дожди ожидаются на востоке, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

В четверг, 4 ноября, на западе +12..+17, в центре, на востоке и на юге +12..+15, в Крыму +16..+18. Дожди пройдут в Закарпатской области.

В пятницу, 5 ноября, на западе +12..+17, в центральных областях +14..+19, в Сумской области +12..+14. На востоке +13..+15, на юге +16..+19. Дожди пройдут на западе, кроме Волынской и Ровенской областей, и в Винницкой области.

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Денис Юдин

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