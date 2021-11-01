UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 09:57
На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Синоптики обещают на этой неделе дожди, к выходным потеплеет до +18. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 1 ноября, на западе и в центре Украины +11..+13, на востоке +12..+15, на юге +12..+16. Дожди пройдут в Одесской и Николаевской областях.

На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

Во вторник, 2 ноября, на западе и в центре +7..+11, на востоке +9..+13, на юге +9..+15, в Крыму +14..+17. Дожди пройдут в восточных, южных областях, а также в Сумской, Полтавской и Кировоградской областях.

На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

В среду, 3 ноября, на западе, в центре и на востоке +10..+14, на юге +13..+17. Дожди ожидаются на востоке, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

В четверг, 4 ноября, на западе +12..+17, в центре, на востоке и на юге +12..+15, в Крыму +16..+18. Дожди пройдут в Закарпатской области.

На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

В пятницу, 5 ноября, на западе +12..+17, в центральных областях +14..+19, в Сумской области +12..+14. На востоке +13..+15, на юге +16..+19. Дожди пройдут на западе, кроме Волынской и Ровенской областей, и в Винницкой области.

На неделе в Украине пройдут дожди, к выходным потеплеет до +18: прогноз погоды

Читайте также: Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода потепление карта дожди
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 