На портале Дія теперь можно оформить пособие по безработице - Кабмин

Кабинет министров (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабмин принял решение о реализации экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначению выплаты пособия по безработице в электронной форме через портал Дія. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Для получения услуги необходимо:

- авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дія с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

- заполнить одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т.д.);

- получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплате помощи по безработице или сообщение о необходимости доработки или аргументированный отказ.

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На период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается в первый же день после подачи такого заявления. После завершения карантина время рассмотрения заявления будет изменено, а также появится функционал для прямой коммуникации между менеджером Службы занятости и пользователями.

В Кабмине напомнили, что по состоянию на 24 апреля, количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 426400 человек, что на 113 000 (36%) больше, чем в прошлом году.

За месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 миллионов человек. "Тенденция к сокращению маловероятна, наоборот прослеживается тенденция увеличения числа безработных в связи с карантином", - сказано в сообщении.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн.

22 апреля Кабинет министров принял постановление "Об утверждении размера, порядка предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина".

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